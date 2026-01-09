Gewerkschaftsdachverband fordert von Hyundai Motor Beratungen über geplanten Robotereinsatz

Photo : YONHAP News

Der Gewerkschaftsdachverband KCTU hat die Hyundai Motor Group dazu aufgefordert, dessen Plan zur Einsetzung eines humanoiden Roboters in ihren Fabriken ausreichend mit den Arbeitnehmern zu besprechen.Der Konzern hatte Anfang Januar den humanoiden Roboter Atlas präsentiert und angekündigt, diesen nach Beginn der Massenproduktion in der Automobilproduktion einzusetzen. Die Gewerkschaft des Konzerns lehnt den Plan kategorisch ab und warnt, dass ohne Absprachen kein einziger Roboter in die Werkshallen gelassen werden dürfe.KCTU-Vorsitzender Yang Kyung-soo erklärte auf einer Neujahrspressekonferenz am Donnerstag, KCTU und die Gewerkschaft von Hyundai Motor hätten keinerlei Absicht, die Entwicklung von KI oder Technologie zu blockieren.Atlas sei für viele Arbeiter ein Schock gewesen. Nicht nur im verarbeitenden Gewerbe, sondern auch in verschiedenen anderen Bereichen würden Roboter zum Einsatz kommen. Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dadurch schnell Arbeitsplätze gefährdet sein würden, sagte Yang.Er betonte daher, dass über die Einführung der Robotertechnologie und die Automatisierung ausreichend beraten werden müsse. Dies müsse außerdem gemäß vereinbarten Bedingungen erfolgen.