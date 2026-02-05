Zum Menü Zum Inhalt

Kospi verliert über vier Prozent

Write: 2026-02-05 17:20:41

Kospi verliert über vier Prozent

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag über vier Prozent verloren.

Der Hauptindex verlor 3,86 Prozent und ging bei einem Stand von 5.163,57 Zählern aus dem Handel.

In den USA sei es an der Börse den zweiten Tag in Folge abwärts gegangen, das habe auch den südkoreanischen Aktienmarkt beeinflusst, sagte Lee Kyoung-min von Daishin Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.

Lee erklärte, der Kurssturz im Technologiesektor sei durch anhaltende Sorgen über die Rentabilität von Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) ausgelöst worden.
