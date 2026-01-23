Südkoreas Leistungsbilanzüberschuss steigt 2025 auf Allzeithoch

Photo : YONHAP News

Südkoreas Leistungsbilanzüberschuss hat im vergangenen Jahr ein neues Allzeithoch von über 120 Milliarden US-Dollar erreicht.Nach Angaben der Zentralbank des Landes vom Freitag wies die Leistungsbilanz im Dezember nach vorläufigen Schätzungen ein Plus von 18,7 Milliarden US-Dollar auf. Dies ist ein neuer Monatsrekord.Weiterhin betrug der Jahresüberschuss 123,05 Milliarden US-Dollar. Damit wurde der bisherige Rekord von 105,1 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2015 übertroffen.In der Warenbilanz wurde im Dezember aufgrund des Exportzuwachses ebenfalls der bisher höchste Monatsüberschuss von 18,85 Milliarden US-Dollar verbucht. Die Ausfuhren wuchsen um 13,1 Prozent zum Vorjahr auf ein Allzeithoch von 71,65 Milliarden US-Dollar.Bei Halbleitern (43,1 Prozent), Computerzubehör (33,1 Prozent) und drahtlosen Kommunikationsgeräten (24 Prozent) wurden starke Exportanstiege verbucht.Nach Regionen gesehen stiegen vor allem Lieferungen nach Südostasien (27,9 Prozent), China (10,1 Prozent) und in die USA (3,7 Prozent).Bei den Einfuhren wurde ein leichter Anstieg von 1,7 Prozent auf 52,8 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Als Folge der gesunkenen Energiepreise schrumpften die Rohstoffimporte um ein Prozent.