Politik

Washington fordert nächste Schritte bei Südkoreas Investitionen

Write: 2026-02-06 10:00:09Update: 2026-02-06 14:28:38

Photo : KBS News

Die USA wollen laut ihrem Außenministerium sehen, dass in Bezug auf die zugesagten Investitionen Südkoreas die nächsten Schritte unternommen werden. 

Die entsprechende Äußerung machte eine stellvertretende Sprecherin des US-Außenministeriums in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. 

Sie bezeichnete Südkorea als Dreh- und Angelpunkt für Frieden, Sicherheit und Wohlstand im Indopazifik und als sehr engen Verbündeten der USA. Daher freue man sich darauf, weiter an der Handelsvereinbarung zu arbeiten und die nächsten Schritte zu sehen, sagte sie. 

Der Sprecherin zufolge sprach US-Außenminister Marco Rubio beim Treffen mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Cho Hyun Anfang der Woche auch darüber, dass Korea Handelshemmnisse angehen und Investitionen in den USA steigern solle. 

Yonhap fragte die Sprecherin auch danach, ob ausstehende Fortschritte bei Südkoreas Investitionen in den USA die Umsetzung der Einigungen im Sicherheitsbereich, wie etwa bezüglich Seouls Bestrebungen nach Urananreicherung und Atom-U-Booten, negativ beeinflussen würden. Sie antwortete, das Thema stehe auf der Tagesordnung. Man sei sich der Lage durchaus bewusst und wolle Fortschritte sehen.
