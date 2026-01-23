Google will hochpräzise Kartendaten von Südkorea

Photo : EPA / Yonhap

Google hat am Donnerstag beim südkoreanischen Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr ergänzende Dokumente eingereicht, um die Übertragung hochpräziser Landkarten ins Ausland zu ermöglichen.Laut Berichten heißt es in den Dokumenten, dass das US-Unternehmen die meisten Anforderungen der südkoreanischen Regierung akzeptiere, darunter die Unkenntlichmachung von Sicherheitseinrichtungen im Lande. Sie enthalten auch technische Details über den künftigen Vorgang der Verarbeitung der Kartendaten.Demgegenüber sind keine Einzelheiten zum Bau eines Google-Rechenzentrums in Korea enthalten. Die südkoreanische Regierung favorisiert jedoch diese Option, damit die Daten im eigenen Land gespeichert werden.Die Regierung will anhand der eingereichten Unterlagen nun beraten, ob sie Googles Antrag stattgeben wird. Bis zur Entscheidung wird es voraussichtlich mehrere Monate dauern. Google hofft darauf, dass Landkarten mit einem Maßstab von 1:5.000 außerhalb Südkoreas übertragen werden dürfen.Der US-Techkonzern hatte bereits 2007 und 2016 entsprechende Anträge gestellt. Die südkoreanische Regierung hatte sie mit Verweis auf die nationale Sicherheit abgelehnt. Südkorea war bisher stets zurückhaltend, wenn es darum ging, hochpräzise Kartendaten mit Informationen zu sensiblen Anlagen und Sicherheitseinrichtungen wie Militärstützpunkten ins Ausland zu übertragen.