Olympische Winterspiele 2026: „Korea House“ in Mailand eröffnet

Photo : YONHAP News

Südkorea hat einen Tag vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Mailand ein „Korea House“ eröffnet. Die Eröffnungszeremonie fand am Donnerstag (Ortszeit) statt.Organisiert wurde die Veranstaltung vom Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus, gemeinsam mit dem Nationalen Olympischen Komitee KSOC. Als Kulisse dient die Villa Necchi Campiglio, eine historische Stätte der Architektur und Kultur im Stadtzentrum Mailands.Die Winterspiele 2026 werden von Mailand und Cortina d’Ampezzo gemeinsam ausgerichtet. Ein „Korea House“ betreibt Südkorea seit den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen. Die Villa in Mailand soll insbesondere dem Empfang hochrangiger Gäste im Rahmen der Sportdiplomatie sowie Abendveranstaltungen dienen. Der Tennisplatz im Außenbereich wird als Bühne für koreanische Kulturprogramme und zur Werbung für den Tourismus genutzt. Im Untergeschoss ist zudem eine Lounge für koreanische Athletinnen und Athleten vorgesehen.Auf den Werbeflächen präsentieren sich die Sponsoren des KSOC. Auch die Nationale Museumsstiftung ist mit einem Stand vertreten und wirbt für „MU:DS“, eine Marke für Kulturprodukte des Museums. Der Absatz solcher Merchandise-Artikel ist im Zuge des Booms der koreanischen Popkultur zuletzt deutlich gestiegen.Am 17. Februar ist zudem ein „Tag Koreas“ zum Mondneujahr geplant. Besucher sollen dabei traditionelle koreanische Spiele ausprobieren können.