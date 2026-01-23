Temperatursturz: Kältewelle in Korea

Photo : YONHAP News

In Korea herrscht wieder Kälte.Die Temperaturen fielen am Freitagmorgen auf unter minus 10 Grad in den Provinzen Gyeonggi und Gangwon. In den restlichen zentralen Landesteilen sowie im Binnenland von Nord-Jeolla und Nord-Gyeongsang wurden minus 10 bis minus 5 Grad registriert.In Seoul fiel das Thermometer am Morgen, verglichen mit dem Vortag, um fast 10 Grad auf minus 7,8 Grad. Starke Winde sorgten dafür, dass die gefühlte Temperatur noch tiefer lag.Am Tag sollen sich die Temperaturen dann zwischen minus 4 und 9 Grad bewegen.Die Aussichten für das Wochenende sind noch eisiger: In den meisten Landesteilen sollen die morgendlichen Temperaturen zwischen minus 15 und minus fünf Grad liegen.Große Teile des Landes werden außerdem bis Samstag weiter von starken Winden betroffen sein. Die momentane Windgeschwindigkeit wird schätzungsweise rund 55 km/h erreichen, in Berggebieten sogar 70 km/h.Des Weiteren werden am Freitag landesweit hohe Feinstaubwerte erwartet.