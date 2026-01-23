Politik Regierungsbeamter rechnet mit baldigen Fortschritten in Nordkorea-Fragen

Laut einem hochrangigen Regierungsbeamten Südkoreas wird es voraussichtlich in den nächsten Tagen neue Fortschritte in Bezug auf Nordkorea-Fragen geben.



Die Äußerung machte der namentlich nicht genannte Beamte am Donnerstag (Ortszeit) während eines Treffens mit südkoreanischen Korrespondenten in Washington.



Bereits in wenigen Tagen könnte es neue Fortschritte geben, die jedoch nicht maßgeblich seien. Es handele sich eher um Anknüpfungspunkte, die für bessere Beziehungen mit Nordkorea dienen könnten. Es gehe nicht um einen direkten Dialog zwischen Nordkorea und den USA, hieß es.



Bezüglich der Wahrscheinlichkeit eines solchen Dialogs wies er darauf hin, dass Nordkorea an der Position festhalte, mit den USA nicht sprechen zu wollen. Man müsse deshalb noch abwarten.