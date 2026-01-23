Südkoreas Außenminister: Verzögerung bei US-Investitionsgesetz nicht beabsichtigt

Photo : KBS News

Südkoreas Außenminister Cho Hyun hat den USA versichert, dass Seoul die getroffenen Handelsvereinbarungen zügig umsetzen will.Bei einer Pressekonferenz in der südkoreanischen Botschaft in den USA erklärte Cho am Donnerstag (Ortszeit), er habe das Thema am Dienstag in einem Gespräch mit US-Außenminister Rubio angesprochen. Dabei habe er betont, die Verzögerung bei der Verabschiedung des Gesetzes zu Investitionen in den USA sei nicht absichtlich gewesen. Zudem habe er die klare Entschlossenheit Südkoreas erläutert, die Vereinbarungen rasch umzusetzen.Rubio habe seinerseits Bedenken geäußert, die Stimmung in den USA sei durch die verzögerte Umsetzung der Handelsvereinbarung getrübt, sagte Cho weiter.Außerdem habe der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer unterstrichen, dass Südkorea bei nichttarifären Handelshemmnissen rasch konkrete Fortschritte vorweisen müsse. Während seines Besuchs in den USA habe Cho nacheinander Gespräche mit Rubio, US-Energieminister Chris Wright und Greer geführt. Dabei habe er erneut betont, dass Seoul zur Umsetzung der Absprachen stehe.Nach Chos Angaben traf er bei seinem Besuch darüber hinaus Mitglieder des US-Kongresses. Er habe um Interesse und Unterstützung für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Kernenergie, Schiffbau sowie nuklearbetriebene U-Boote gebeten.