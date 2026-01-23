Vier von zehn Südkoreanern sehen Zuwanderer als Stütze der Wirtschaft

Rund vier von zehn Südkoreanern halten Zuwanderer für einen Gewinn für die Wirtschaft.Das geht aus einer Online-Umfrage des Zentrums für Migrationsforschung und Ausbildung (MRTC) hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. Befragt wurden Ende vergangenen Jahres 1.078 Erwachsene.Demnach gaben 38,4 Prozent der Umfrageteilnehmer an, Zuwanderer würden der heimischen Wirtschaft nutzen. 31,9 Prozent stuften Zuwanderer hingegen als wirtschaftliche Bedrohung ein. 29,6 Prozent sahen keinen nennenswerten Einfluss.In der Auswertung heißt es zudem, dass der wirtschaftliche Beitrag von Zuwanderern mit zunehmendem Alter der Befragten positiver bewertet werde.Als wichtigste Form der wirtschaftlichen Unterstützung nannten 67,9 Prozent die Schließung von Arbeitskräftelücken. Es folgten Impulse für die Regionalwirtschaft durch zusätzlichen Konsum (13 Prozent) sowie Steuerbeiträge (10,8 Prozent).Als größte wirtschaftliche Risiken nannten 34,9 Prozent mögliche Verluste durch illegalen Aufenthalt, Schwarzarbeit sowie Steuerhinterziehung. Sorgen über verdrängte Arbeitsplätze und sinkende Löhne äußerten 28,1 Prozent. Eine steigende Belastung für Sozialversicherungen und Sozialleistungen sahen 26,9 Prozent.