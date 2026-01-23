Nordkoreas Botschafter in China erwartet hochrangige Gespräche

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Botschafter in Peking rechnet für dieses Jahr mit regulären Gesprächen auf hoher Ebene zwischen den beiden Staaten.Der in China akkreditierte nordkoreanische Botschafter Ri Ryong-nam habe dies am Donnerstag in einem Interview erklärt, berichtete der Hongkonger Sender Phoenix Television am Freitag.Ri erklärte demnach, die Beziehungen zwischen Nordkorea und China entwickelten sich im Einklang mit dem Willen der Staatsführer beider Länder gut.Nach Angaben des Senders handelte es sich um das erste öffentliche Interview des Botschafters seit seiner Ernennung im Jahr 2021.Pjöngjang und Peking nähern sich seit dem China-Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un im September des vergangenen Jahres wieder an. Anlass des Staatsbesuchs war eine Militärparade zum 80. Jahrestag des Sieges im chinesischen Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression sowie im weltweiten antifaschistischen Krieg.Auch der gegenseitige Besuch hochrangiger Delegationen sowie der Austausch auf Arbeitsebene seien inzwischen wieder in Gang gekommen.