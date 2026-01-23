Nach Datenpanne: Coupang meldet mehr betroffene Nutzerkonten

Photo : YONHAP News

Beim Online-Händler Coupang ist nachträglich weiterer Abfluss von Kundendaten bekannt geworden.Wie die südkoreanische Kommission für den Schutz personenbezogener Daten am Donnerstag mitteilte, habe das Unternehmen der Behörde mitgeteilt, dass mehr Nutzerkonten betroffen seien als zuvor angenommen.Es gehe demnach um die Lieferadressen von 165.455 Accounts, die Namen, Telefonnummern und Postanschriften enthalten.Laut Angaben von Coupang seien die zusätzlich betroffenen Konten bei der Überprüfung interner Systeme und Server entdeckt worden. Durchgeführt worden sei die Untersuchung von einer gemeinsamen Kommission aus Regierungsstellen und dem Privatsektor.Am 25. Dezember des vergangenen Jahres hatte Coupang die Ergebnisse einer internen Untersuchung veröffentlicht. Demnach habe ein ehemaliger chinesischer Mitarbeiter zwar Zugriff auf Stammdaten von 33 Millionen Konten gehabt, jedoch nur Informationen von rund 3.000 Konten gespeichert.Da die Ermittler nun weitere betroffene Konten identifiziert haben, wird die Darstellung des Unternehmens zunehmend in Zweifel gezogen.