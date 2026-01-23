Universität von Südkalifornien ernennt Präsidenten mit koreanischen Wurzeln

Photo : YONHAP News

Die Universität von Südkalifornien (USC) hat erstmals einen Präsidenten koreanischer Herkunft ernannt.Wie die Hochschule am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, wählte das Kuratorium den Interimspräsidenten Kim Beong-soo einstimmig zum 13. Präsidenten der USC. Die private Universität in Kalifornien wurde 1880 gegründet. Bislang stand noch kein Präsident mit koreanischen Wurzeln an ihrer Spitze.Die Vorsitzende des Kuratoriums, Suzanne Nora Johnson, würdigte Kim als herausragende Führungspersönlichkeit. Er könne in einer Zeit beispielloser Veränderungen die institutionelle Weiterentwicklung der USC im Hochschulbereich maßgeblich vorantreiben, erklärte sie.Kim kommt aus Los Angeles und ist das Kind koreanischer Eltern, die beide an der USC studierten. Er erwarb an der Harvard University einen Bachelorabschluss sowie den Abschluss als Juris Doctor (JD) und absolvierte an der London School of Economics (LSE) einen Master. Später arbeitete er als Bundesstaatsanwalt in den USA. Vor seiner Wahl zum Präsidenten der Universität hatte er bereits verschiedene Ämter an der USC inne, etwa die des Senior Vice Presidents and General Counsels.