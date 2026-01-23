China dominiert Schiffbauaufträge im Januar

Photo : KBS News

Die weltweiten Schiffbestellungen sind im Januar deutlich gestiegen. China lag bei den neuen Aufträgen klar vor Südkorea.Das geht aus am Freitag veröffentlichten Daten des britischen Analysehauses Clarkson Research hervor.Demnach belief sich das globale Auftragsvolumen im Januar auf 5,61 Millionen gewichtete Tonnen (CGT) bei 158 Schiffen. Das entspricht einem Anstieg von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.Auf Südkorea entfielen 1,25 Millionen CGT für 26 Schiffe, was einem Anteil von 22 Prozent entspricht. China kam hingegen auf 3,74 Millionen CGT für 106 Schiffe und konnte damit 65 Prozent der Schiffbestellungen für sich verbuchen.Auch der weltweite Auftragsbestand hat zugenommen. Ende Januar lag er bei 180,35 Millionen CGT. Das waren 5,07 Millionen CGT mehr als Ende Dezember. Auch hier führt China mit 111,91 Millionen CGT (62 Prozent). Südkorea lag mit 36,31 Millionen CGT (20 Prozent) auf Platz 2.