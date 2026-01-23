Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Sport

Olympische Winterspiele Mailand–Cortina gestartet

Write: 2026-02-07 06:00:01Update: 2026-02-07 06:04:56

Olympische Winterspiele Mailand–Cortina gestartet

Photo : YONHAP News

Mit der Eröffnungsfeier in Mailand sind am Freitagabend die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo gestartet.

Die Zeremonie im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand fand um 20 Uhr (Ortszeit) statt. Die Spiele dauern 17 Tage.

Mit Stand vom Donnerstag sind 2.916 Athletinnen und Athleten aus 93 Nationalen Olympischen Komitees (NOK) gemeldet, darunter auch „Individuelle Neutrale Athleten“ (INA), zu denen ausgewählte russische und belarussische Sportler zählen. In acht Sportarten und 16 Disziplinen werden 116 Goldmedaillen vergeben.

In Mailand stehen vor allem Eissportarten wie Eishockey auf dem Programm. In Cortina d’Ampezzo werden Skiwettbewerbe sowie Bob- und Curlingbewerbe ausgetragen.

Südkorea geht mit 71 Athletinnen und Athleten in zwölf Disziplinen an den Start. Auf Italienisch wird das Land als „Corea“ geführt. Deshalb zog das Team bei der Eröffnungsfeier nach alphabetischer Reihenfolge als 22. Delegation ins Stadion ein.

Die Flagge trugen der Eiskunstläufer Cha Jun-hwan und die Eisschnellläuferin Park Ji-woo. Südkorea hat sich zum Ziel gesetzt, mindestens drei Goldmedaillen zu gewinnen und am Ende unter die Top Ten im Medaillenspiegel zu kommen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >