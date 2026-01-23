Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Sport

Olympische Winterspiele: Erste Medaille für Südkorea

Write: 2026-02-09 10:17:13Update: 2026-02-09 10:18:44

Olympische Winterspiele: Erste Medaille für Südkorea

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo hat Snowboarder Kim Sang-kyum die erste Medaille für Südkorea gewonnen. 

Kim holte am Sonntag im Livigno Snow Park überraschend Silber im Parallel-Riesenslalom Snowboarden der Männer. Lediglich im Finale unterlag er seinem österreichischen Kontrahenten Benjamin Karl mit einem Rückstand von 0,19 Sekunden.

Kims Medaille ist die insgesamt 400. Medaille, die Südkorea bei Olympischen Sommer- und Winterspielen gewonnen hat.  

Zuvor hatte der 37-Jährige im Wettbewerb von 2018 in Pyeongchang mit dem 15. Platz sein bislang bestes Ergebnis bei Olympischen Spielen verzeichnet. Bei Weltcup-Turnieren des Internationalen Skiverbandes FIS hatte er während der Saison 2024/25 eine Silber- und eine Bronzemedaille gewonnen. 

Lee Sang-ho, Silbermedaillengewinner bei den Spielen in Pyeongchang und Medaillenhoffnung, schied bereits im Achtelfinale aus.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >