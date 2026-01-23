Olympische Winterspiele: Erste Medaille für Südkorea

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo hat Snowboarder Kim Sang-kyum die erste Medaille für Südkorea gewonnen.Kim holte am Sonntag im Livigno Snow Park überraschend Silber im Parallel-Riesenslalom Snowboarden der Männer. Lediglich im Finale unterlag er seinem österreichischen Kontrahenten Benjamin Karl mit einem Rückstand von 0,19 Sekunden.Kims Medaille ist die insgesamt 400. Medaille, die Südkorea bei Olympischen Sommer- und Winterspielen gewonnen hat.Zuvor hatte der 37-Jährige im Wettbewerb von 2018 in Pyeongchang mit dem 15. Platz sein bislang bestes Ergebnis bei Olympischen Spielen verzeichnet. Bei Weltcup-Turnieren des Internationalen Skiverbandes FIS hatte er während der Saison 2024/25 eine Silber- und eine Bronzemedaille gewonnen.Lee Sang-ho, Silbermedaillengewinner bei den Spielen in Pyeongchang und Medaillenhoffnung, schied bereits im Achtelfinale aus.