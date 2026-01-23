Nordkorea: Volksarmee soll bei nationalem Wiederaufschwung helfen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat zum 78. Gründungstag seiner Volksarmee die Rolle der Streitkräfte für die nationale Entwicklung betont.Die entsprechende Forderung erschien am Sonntag mit Blick auf den bevorstehenden Parteikongress im Leitartikel der staatlichen Zeitung der Arbeiterpartei, „Rodong Sinmun“. Darin hieß es, die politische und militärische Stärke müsse gefestigt werden, um eine umfassende Entwicklung des Sozialismus hin zu einer „neuen, höheren Stufe“ sicherzustellen.Besonders wurde unterstrichen, dass eine starke Bewaffnung den allgemeinen Wiederaufschwung des Landes in seiner Hochphase unterstütze.Darüber hinaus wurde die Rolle der Armee bei staatlichen Bauprojekten hervorgehoben, wie etwa im Rahmen der sogenannten „20×10-Politik der regionalen Entwicklung“. Diese sieht vor, pro Jahr Fabriken in je 20 Städten und Gemeinden über einen Zeitraum von 10 Jahren zu bauen. In diesem Zusammenhang wurde auf die Leistungen des 124. Regiments hingewiesen. Nordkorea setzt diese neu gegründete Truppeneinheit der Volksarmee für den Bau lokaler Fabriken ein.Nordkorea feiert den 8. Februar als Jahrestag der Gründung seiner nationalen Streitkräfte. Die Koreanische Volksarmee gibt es seit 1948.