Friedensstatue an Kirche in Kassel kann dauerhaft bleiben

Photo : KBS

Die vorläufig aufgestellte koreanische Friedensstatue an einer Kirche in Kassel wird dort dauerhaft aufgestellt bleiben.Wie der in Berlin ansässige Korea Verband am Sonntag (Ortszeit) mitteilte, habe die Hoffnungskirchengemeinde Kassel am Samstag die entsprechende Entscheidung getroffen.Die Statue zum Gedenken an die Opfer systematischer sexueller Gewalt durch das japanische Militär während des Zweiten Weltkriegs wurde im März vergangenen Jahres an der Neuen Brüderkirche aufgestellt.Das Mahnmal war ursprünglich im Juli 2022 auf dem Campus der Universität Kassel enthüllt worden. Auf Druck der damaligen japanischen Regierung hatte die Universität jedoch die Statue im März 2023 abgebaut. Die Neue Brüderkirche stellte die Friedensstatue daraufhin im März 2025 auf ihrem Grundstück vorläufig auf.Die Kirche will am 8. März anlässlich des ersten Jahrestags der Aufstellung und des Internationalen Frauentags einen Gottesdienst abhalten.