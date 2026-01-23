Südkorea und Saudi-Arabien wollen strategische Partnerschaft ausbauen

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Ahn Gyu-back hat am Sonntag (Ortszeit) in Riad seinen saudi-arabischen Amtskollegen Khalid bin Salman Al Saud getroffen.Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul wurde anlässlich der Zusammenkunft eine Absichtserklärung zur Kooperation bei der Verteidigungsforschung und -entwicklung zwischen zwei staatlichen Forschungsinstituten für die nationale Verteidigung beider Länder unterzeichnet.Die Verteidigungsminister betonten, dass mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung die Grundlage dafür geschaffen worden sei, die strategische Partnerschaft in Zukunft weiter auszubauen und die Kooperation beider Länder im Verteidigungsbereich sicherzustellen.Ahn schlug vor, eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit bei der nationalen Verteidigung und in der Verteidigungsindustrie aktiv voranzutreiben. Seinen Amtskollegen lud er zu einem Besuch in Südkorea ein, der noch im laufenden Jahr stattfinden soll.Khalid sagte, dass Saudi-Arabien und Südkorea strategische Partner für die Zukunft seien. Er hoffe, dass Koreas herausragende Fähigkeiten im Technologiebereich und Erfahrung zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit seines Landes beitragen würden.