Aufwärtstrend bei Konsum und Produktion hält an

Photo : YONHAP News

Laut einer staatlichen Denkfabrik setzt sich der Aufwärtstrend beim Konsum und der Produktion in Südkorea fort.Das Koreanische Entwicklungsinstitut (KDI) teilte am Montag die Einschätzung mit, dass bei der Produktion vor allem im Dienstleistungssektor aufgrund des gestiegenen Konsums weiterhin ein milder Zuwachs zu verzeichnen sei.Die Produktion der Gesamtindustrie sei im vergangenen Dezember um 1,8 Prozent gewachsen und damit kräftiger als im Vormonat, hieß es.Beim Konsum halte dank höherer Einkünfte und gesenkter Zinsen eine moderate Verbesserung an, so das KDI weiter.Das Institut bewertet die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage Südkoreas bereits seit vier Monaten in Folge positiv.