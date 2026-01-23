Jeder sechste Koreaner isst zu viel Zucker

Photo : KBS News

Jeder sechste Südkoreaner nimmt laut Analyseergebnissen zu viel Zucker zu sich. Einem Bericht der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) zufolge stieg der durchschnittliche tägliche Zuckerkonsum pro Kopf von 58,7 Gramm im Jahr 2020 auf 59,8 Gramm im Jahr 2023.Der Anteil der Personen, die übermäßig viel Zucker konsumieren, lag 2023 bei 16,9 Prozent. Dabei handelt es sich um Personen, deren Energiezufuhr durch Zucker 20 Prozent der gesamten Energieaufnahme überschreitet. Nach Altersgruppen gesehen machten ein- bis neunjährige Kinder mit 26,7 Prozent den größten Anteil an den Menschen aus, die zu viel Zucker aufnehmen.Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Erwachsenen, nicht mehr als 50 Gramm Zucker pro Tag zu sich zu nehmen, was in etwa 10 Prozent der täglichen Energieaufnahme entspricht.