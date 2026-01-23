Parteitag in Nordkorea findet Ende Februar statt

Photo : YONHAP News

Der neunte Parteikongress der nordkoreanischen Arbeiterpartei soll laut einheimischen Medienberichten im letzten Drittel dieses Monats in Pjöngjang abgehalten werden.Der Zeitplan sei bei einem Treffen des Politbüros der Partei am Samstag festgelegt worden. Der Parteikongress stellt das höchste Beschlussgremium Nordkoreas dar, das über die Innen- und Außenpolitik für die nächsten fünf Jahre entscheidet.Machthaber Kim Jong-un hatte angekündigt, auf dem anstehenden Parteitag Ideen für die Stärkung der nuklearen Abschreckung vorzustellen.Es wird erwartet, dass die nordkoreanische Führung Einzelheiten zur Politik des parallelen Einsatzes von nuklearen und konventionellen Waffen vorlegt. Dabei handelt es sich um das Bemühen, Atomstreitkräfte mit modernisierten konventionellen Waffen zu kombinieren.