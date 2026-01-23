Luftwaffen Südkoreas und der USA halten gemeinsame Übung ab

Photo : YONHAP News

Die Luftwaffen Südkoreas und der USA halten diese Woche eine gemeinsame Übung ab.Der erste „Buddy Squadron“-Drill dieses Jahres findet von Montag bis Freitag auf dem Luftwaffenstützpunkt Osan südlich von Seoul in Pyeongtaek statt.Die südkoreanisch-US-amerikanische Übung auf Bataillonsebene wird seit 1991 abwechselnd auf dem Gelände von Luftwaffenstützpunkten beider Länder auf der koreanischen Halbinsel durchgeführt. Zum Einsatz kommen sowohl koreanische als auch US-amerikanische Kampfflugzeuge.Dieses Jahr soll die Anzahl der „Buddy Squadron“-Manöver planmäßig von acht auf vier reduziert werden. Bei jeder Übung sollen stattdessen mehr Truppen beteiligt sein und die Kampfjets häufiger abheben.Ein Vertreter der südkoreanischen Luftstreitkräfte erklärte, dass bei der Entscheidung die Außerdienststellung von A-10-Kampfjets der US-Seite und die Umstrukturierung der Streitkräfte berücksichtigt worden seien. Bereits im vergangenen Jahr seien lediglich vier Übungen durchgeführt worden, obwohl acht solcher Übungen geplant gewesen seien. Dazu sei es mit Rücksicht auf die Umstände nach gegenseitiger Absprache gekommen, hieß es seitens südkoreanischer Streitkräfte.