Militärhubschrauber stürzt nahe Wohngebiet ab

Photo : YONHAP News

Ein Militärhubschrauber ist am Montag im Landkreis Gapyeong in der Provinz Gyeonggi abgestürzt und in ein Flussbett gekracht. Die Unglücksstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe eines Wohngebiets.Die zwei Soldaten an Bord wurden schwer verletzt und erlitten noch vor Ort einen Herzstillstand. Sie wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, verstarben jedoch kurze Zeit später. Nach Behördenangaben verursachte der Absturz weder eine Explosion noch ein Feuer. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.Der AH-1S Cobra der 15. Heeresfliegergruppe war gegen 9.45 Uhr zu einem Trainingsflug abgehoben und stürzte dann um 11.04 Uhr über zivilem Gebiet ab.Die Behörden werden nun mögliche Unfallursachen untersuchen; darunter, ob ein Defekt am Rumpf des Hubschraubers für das Unglück verantwortlich sein könnte.