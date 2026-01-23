G-Dragon kündigt Comeback von K-Pop-Gruppe Big Bang an

Photo : KBS News

Der Musiker G-Dragon hat offiziell das Comeback der K-Pop-Gruppe Big Bang angekündigt.Nach Angaben seiner Agentur vom Montag sagte er bei einem Treffen mit Fans, dass Big Bang dieses Jahr ein Comeback anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums feiern würden. Er freue sich als Mitglied und zugleich als Fan darauf. Alle Mitglieder seien derselben Meinung, fuhr er fort.Zu den Fantreffen, die von Freitag bis Sonntag im KSPO Dome in Seoul stattfanden, versammelten sich etwa 40.000 Fans. Auf einer 360-Grad-Bühne sang G-Dragon Lieder wie „A Boy“ und „TAKE ME“ und beantwortete Fragen von Fans.Weitere solcher Fan-Meetings sind vom 13. bis 15. Februar im japanischen Yokohama und am 21. und 22. Februar im thailändischen Bangkok geplant.