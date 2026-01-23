Olympische Winterspiele: Snowboarderin Yu Seung-eun gewinnt Bronze im Big Air

Photo : YONHAP News

Die koreanische Snowboarderin Yu Seung-eun hat bei ihrem Olympia-Debüt in Mailand und Cortina d´Ampezzo die Bronzemedaille gewonnen.Im Finale im Snowboard Big Air der Frauen am Montag (Ortszeit) im Livigno Snow Park wurde sie mit insgesamt 171,00 Punkten Dritte unter zwölf Athletinnen.In dieser Disziplin absolviert jeder Rider jeweils drei Läufe. Die Punkte der besten zwei Läufe werden für die Gesamtwertung addiert.Yu belegte im ersten Lauf mit 87,75 Punkten den zweiten Platz, nachdem sie einen Backside Triple Cork 1440 ausgeführt hatte. Im zweiten Lauf landete die 18-Jährige einen Frontside Triple Cork 1440 und erhielt 83,25 Punkte. Mit insgesamt 171,00 Punkten in den ersten beiden Läufen führte sie das Tableau an.Für ihren dritten Versuch bekam sie jedoch aufgrund eines Landungsfehlers lediglich 20,75 Punkte. Am Ende reichte es aber für den Gewinn der Bronzemedaille.