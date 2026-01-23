Takaichi freut sich auf Besuch und Gipfelgespräch in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi hat sich nach dem Erdrutschsieg ihrer Partei bei den Unterhauswahlen am Sonntag bei Südkoreas Präsident Lee Jae Myung für dessen Glückwünsche bedankt.Japan und Südkorea seien füreinander wichtige Nachbarn, die zusammenarbeiten müssten, um verschiedene Herausforderungen für die internationale Gemeinschaft anzugehen, schrieb sie am Montag auf der Plattform X.Sie und Lee hätten ein gemeinsames Verständnis von der strategischen Bedeutung der bilateralen Beziehungen. Das habe sich bei Lees Besuch in der Präfektur Nara im Vormonat gezeigt.Sie hoffe auf eine stabile und zukunftsorientierte Entwicklung der Beziehungen unter Lees und ihrer Führung. Sie freue sich außerdem darauf, im Rahmen der Pendeldiplomatie Südkorea besuchen zu können.Lee hatte früher am Montag auf X Takaichi zum Wahlsieg gratuliert. Er freue sich darauf, sie bald im Rahmen der Pendeldiplomatie in Korea begrüßen zu dürfen, schrieb er außerdem.