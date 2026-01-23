Gedenktafel für Sitz weltweit erster Botschaft Koreas in Washington enthüllt

Photo : YONHAP News

In den USA ist eine Gedenktafel enthüllt worden, die auf den früheren Sitz der allerersten Botschaft der Republik Korea hinweist.Die Gedenktafel am Gebäude der Konsularabteilung der südkoreanischen Botschaft in Washington wurde am Montag (Ortszeit) enthüllt.Ihre Anbringung erfolgte unter Federführung der Behörde für Nationales Erbe. In dem Gebäude wurde 1949 die weltweit erste Botschaft Südkoreas eingerichtet.Der erste Botschafter in den USA, Chang Myon (1899-1966), wirkte dort von Februar 1949 bis Februar 1951. Er legte dort die Grundlagen für die Diplomatie des Landes, die eine Anerkennung der Regierung der Republik Korea und Südkoreas Beitritte zu verschiedenen internationalen Organisationen ermöglichte. Nach dem Ausbruch des Koreakriegs warb er mit verschiedenen Kampagnen bei der US-Regierung, den Vereinten Nationen und den in den USA vertretenen Ländern um Unterstützung für Südkorea.Bei der Enthüllung der Gedenktafel sagte Botschafterin Kang Kyung-wha, dieser Ort sei heute als Ausgangspunkt der Diplomatie der Republik Korea und als Raum wiedergeboren worden, der Erinnerungen an Hingabe, Verantwortungsbewusstsein und Aufopferung zahlreicher Diplomaten in sich trage.