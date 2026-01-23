Retro-Stil neu interpretiert - KiiiKiii feiert Erfolge mit „404”

Photo : YONHAP News

Die Girlgroup KiiiKiii hat im zweiten Jahr nach ihrem Debüt mit einem Y2K-Konzept Erfolg.„404 (New Era)“, die erste Single-Auskopplung ihres am 26. Januar veröffentlichten zweiten Minialbums „Delulu Pack“, kam auf Platz zwei der Top 100-Charts der koreanischen Musikstreamingplattform Melon.„404“ leitet sich von dem bekannten Fehlercode „404 Not Found“ ab, der angezeigt wird, wenn eine Website nicht aufgerufen werden kann.Ein Vertreter der Musikindustrie sagte, dass viele Artikel, die an die 2000er-Jahre erinnern, darunter Legwarmer und Hüftjeans, bei KiiiKiii auftauchten, darunter auch im Musikvideo zu dem Song. Der Y2K-Trend sei dabei nicht einfach kopiert, sondern zusätzlich mit den Gefühlen der Generation Z versehen worden.Ein Musikkritiker verortete „404“ im Genre Deep House, das besonders Mitte der 2010er-Jahre populär war. Der Song sei damit eine Interpretation von Musik aus der Zeit Mitte der 2010er-Jahre im Stil der 2020er-Jahre, jedoch hinsichtlich Konzept und optischer Aufmachung an die 2000er-Jahre angelehnt.Die fünfköpfige Gruppe konnte dank des Erfolgs von „404“ auch in Musiksendungen von Kabelsendern und terrestrischen Sendern den ersten Platz belegen.