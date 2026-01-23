Drohneneinsätze gegen Nordkorea: Durchsuchungen bei staatlichen Stellen

Photo : YONHAP News

Nachdem der Vorwurf aufkam, dass südkoreanische Drohnen nach Nordkorea geschickt wurden, werden auch staatliche Stellen durchsucht.Zuständig hierfür ist eine gemeinsame Taskforce von Militär und Polizei. Sie startete am Dienstagvormittag Durchsuchungen an 18 Orten, darunter Räumlichkeiten des Geheimdienstes NIS und des Militärnachrichtendienstes Defense Intelligence Command.Wie ein Vertreter der Arbeitsgruppe mitteilte, wurde neben dem Verstoß gegen das Gesetz zur Luftfahrtsicherheit ein weiterer Vorwurf gegen die drei Zivilisten vorgebracht, die Drohnen nach Nordkorea fliegen lassen hatten. Es bestehe nämlich zusätzlich auch der strafrechtliche Verdacht auf eine Feindbegünstigung.Zudem werde gegen drei aktive Soldaten und einen NIS-Mitarbeiter ermittelt. Sie sollen an Aktivitäten der drei Verdächtigen beteiligt gewesen sein, so die Taskforce.Hintergrund der Durchsuchungen und Beschlagnahmungen ist der Verdacht, dass letztes Jahr und Anfang dieses Jahres Drohnen nach Nordkorea geschickt wurden. Polizei und Militär gehen dabei nicht nur dem Verdacht nach, dass Zivilisten die Drohnen herstellten und einsetzten. Auch eine mögliche Beteiligung von Nachrichtendiensten ist Gegenstand der Ermittlungen.