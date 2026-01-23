Halbleiterexporte erreichten im letzten Quartal Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Im vergangenen Jahr waren auch im Schlussquartal Halbleiter das führende Ausfuhrprodukt des Landes.Nach Angaben des Zollamtes am Dienstag stiegen die Gesamtexporte des Landes im letzten Quartal 2025 um 8,4 Prozent zum Vorjahr auf 189,8 Milliarden Dollar.Die Ausfuhren von Kapitalgütern kletterten um 16,5 Prozent auf 119 Milliarden Dollar. Etwa die Hälfte davon entfiel auf Halbleiter. Deren Lieferungen erreichten mit 53,7 Milliarden Dollar ein Allzeithoch.Der Anteil der größten Exportunternehmen am Außenhandel stieg unterdessen weiter.Der entsprechende Anteil der Top-Ten-Unternehmen legte um 5,3 Prozent zum Vorjahr auf 43,4 Prozent im letzten Quartal zu. Der Anteil der 100 größten Unternehmen fällt mit 69,1 Prozent noch größer aus.Dies entspricht dem höchsten Stand seit Beginn entsprechender Aufzeichnungen im Jahr 2010. Die Behörde führte das Ergebnis auf die gestiegenen Halbleitexporte zurück.