Vereinigungsministerium hofft auf baldige Normalisierung der Industriezone Kaesong

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hofft auf eine baldige Normalisierung der innerkoreanischen Industriezone Kaesong.Die Hoffnung kam in einer Stellungnahme des Ministeriums am Dienstag zum Ausdruck. Diese wurde veröffentlicht, weil vor genau zehn Jahren aufgrund einer Entscheidung der damaligen Regierung Park Geun-hye die Produktion in dem Industriepark gestoppt wurde.Das Ministerium bezeichnete in der Stellungnahme die einseitige Maßnahme vom Februar 2016 als Selbstverletzung. Man habe damit die Grundlage gegenseitigen Vertrauens zwischen Süd- und Nordkorea und gemeinsamen Wachstums selbst beschädigt.Das Industriegebiet Kaesong habe als Sicherheitsventil für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel gedient. Dadurch seien Spannungen zwischen dem Süden und dem Norden abgebaut worden. Die Zone sei sowohl für die wirtschaftliche Entwicklung des Grenzgebiets als auch für gemeinsames Wachstum repräsentativ gewesen. Außerdem habe es sich um die vorbildlichste Versuchsstation für die Wiedervereinigung gehandelt, hieß es.Das Ministerium erinnerte daran, dass beide Koreas am 14. August 2013 eine Vereinbarung unterzeichnet hatten, nach der ein Normalbetrieb der Industriezone unabhängig von der politischen Lage gewährleistet sein soll.Auch wurde darauf hingewiesen, dass im Januar 2019 eine entscheidende Gelegenheit zur Wiederinbetriebnahme des Industrieparks verpasst worden war. Obwohl Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un damals Bereitschaft zur Wiedereröffnung ohne Vorbedingungen bekundet habe, habe Südkorea keine angemessenen Maßnahmen ergriffen. Dies finde das Ministerium heute sehr bedauerlich, hieß es weiter.