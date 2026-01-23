Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Präsident Lee fordert höheres Tempo bei Gesetzgebung

Write: 2026-02-10 14:16:07Update: 2026-02-10 16:00:57

Präsident Lee fordert höheres Tempo bei Gesetzgebung

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat ein höheres Tempo bei der Gesetzgebung in Südkorea gefordert. 

Mit dem aktuellen Tempo sei es schwierig, aktiv auf Veränderungen in der internationalen Gemeinschaft zu reagieren, sagte Lee auf der Kabinettssitzung am Dienstag. 

Er wies darauf hin, dass sich das Land derzeit in einer anderen Situation als zu normalen Zeiten in der Vergangenheit befinde. 

Die internationale Gemeinschaft sei von einer sehr hohen Instabilität geprägt. Der Wettbewerb zwischen Ländern sei so hitzig, dass die bestehende Ordnung zusammenzubrechen drohe. In dieser Situation seien interner Zusammenhalt und Reformmaßnahmen von großer Bedeutung. 

Das Tempo des Wandels der internationalen Ordnung und der Entwicklung von Technologien, darunter KI, gehe weit über die Erwartungen hinaus, sagte Lee. 

Für die Stärkung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit sei eine breite Palette an Gesetzen dringend erforderlich. Diese sollten die Handelsverhandlungen mit anderen Ländern unterstützen, Regulierungsreformen vorantreiben und Dynamik für eine große Transformation schaffen, hieß es weiter. 

Lee unterstrich diese Notwendigkeit unter anderem mit Blick auf die auswärtigen Beziehungen. Er rief seine Regierung außerdem dazu auf, für die Verabschiedung dringender Gesetze die Nationalversammlung mit noch mehr Nachdruck zu überzeugen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >