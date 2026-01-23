Industrieministerium setzt 1,3 Billionen Won für Technologie für Materialien und Teile ein

Photo : YONHAP News

Das Handels- und Industrieministerium wird in diesem Jahr fast 1,3 Billionen Won für die Entwicklung von Technologien für Materialien und Teile einsetzen.Hierfür sind 1,291 Billionen Won (886 Millionen Dollar) vorgesehen, wie das Ressort mitteilte. Dies sind 9,6 Prozent mehr als das Budget im vergangenen Jahr.Ziel sei, sich eine führende Position in der strategischen High-Tech-Industrie zu sichern und aussichtsreiche Zukunftsbranchen frühzeitig zu erobern.Das Ressort schrieb insgesamt 95 Aufgaben aus, die finanziert werden. Bis April würden Institutionen ausgewählt, die mit den Projekten beauftragt würden, hieß es.Der Fokus wird dabei auf die Transformation der Stahl- und Petrochemiebranche in Industrien mit hoher Wertschöpfung gelegt. Auch das Vorgehen bei Lieferketten für High-Tech-Industrien und die Verknüpfung der Materialforschung und -entwicklung mit künstlicher Intelligenz stehen im Mittelpunkt.Aus dem Industrieministerium hieß es, dass die Bereiche Materialien, Teile und Ausrüstung eine Schlüsselindustrie darstellten, die für die Wirtschaftssicherheit des Landes wichtig sei. Das Ressort sicherte Unterstützung für die Forschung und Entwicklung von Materialien mit hoher Wertschöpfung in den Bereichen Stahl und Petrochemie zu. Auch wurde die Bereitschaft bekundet, mit der Verbreitung der KI-Integration bei der Materialforschung und -entwicklung die Innovationsfähigkeit von Werkstoffherstellern zu verbessern.