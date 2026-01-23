Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Handelsminister Yeo trifft morgen stellvertretenden US-Handelsbeauftragten

Write: 2026-02-10 15:32:10Update: 2026-02-10 16:14:44

Handelsminister Yeo trifft morgen stellvertretenden US-Handelsbeauftragten

Photo : YONHAP News

Handelsminister Yeo Han-koo wird mit dem stellvertretenden US-Handelsbeauftragten Rick Switzer zu einem Gespräch zusammentreffen. 

Laut dem Handels- und Industrieministerium werden beide Handelsbeamte am Mittwoch in Südkorea zusammenkommen, um anstehende bilaterale Handelsangelegenheiten zu erörtern. 

Oben auf der Tagesordnung wird voraussichtlich der Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse stehen. 

Die USA werden voraussichtlich darum bitten, dass amerikanische Unternehmen nicht aufgrund von Netznutzungsgebühren und Regelungen für Online-Plattformen benachteiligt werden. Die Forderung wird offenbar auf der Grundlage des im November veröffentlichten Gemeinsamen Informationsblatts zu den Gipfelgesprächen unterbreitet. 

Ein weiteres Thema wird voraussichtlich die von US-Präsident Trump angekündigte Zollerhöhung für koreanische Produkte sein.
