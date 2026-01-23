Konzertfilm von Stray Kids erobert Kinocharts weltweit

Photo : KBS News

Die K-Pop-Gruppe Stray Kids hat mit einem Konzertfilm Kinocharts weltweit erobert.Laut einem Medienbericht von Deadline spielte der Film „Stray Kids: The dominATE Experience“ vom 6. bis 8. Februar, dem ersten Wochenende nach der Veröffentlichung, rund 19 Millionen Dollar in 61 Gebieten der Welt ein. Damit gelangte der Konzertfilm an die Spitze von Kinocharts weltweit.In Großbritannien und Irland wurde die Produktion nur drei Tage nach dem Start zum bisher erfolgreichsten K-Pop-Konzert-Film.Der Film ist eine Dokumentation der Welttournee der achtköpfigen Gruppe, die von August 2024 bis Juli 2025 stattfand.Ausländische Medien schrieben angesichts des Erfolgs des Films, dass K-Pop-Stars nicht hinter den größten amerikanischen Popstars wie Taylor Swift zurückstehen würden, was Ticketverkäufe anbelange.