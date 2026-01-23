Bericht: Nordkorea könnte mit verfassungsrechtlicher Bestimmung über Hoheitsgewässer NLL leugnen

Photo : YONHAP News

Nordkorea könnte laut einer Prognose nach dem anstehenden Parteitag Bestimmungen über die „Hoheitsgewässer“ in seine Verfassung aufnehmen, um auf deren Grundlage die Nördliche Grenzlinie (NLL), die innerkoreanische Seegrenze, für ungültig zu erklären.Auf diese Möglichkeit wird in einem Bericht hingewiesen, den das südkoreanische Institut für Nationale Vereinigung (KINU) heute veröffentlichte.Es bestehe die Möglichkeit, dass Nordkorea auf dem für Ende Februar vorgesehenen neunten Parteitag der Arbeiterpartei die Position, dass Süd- und Nordkorea miteinander verfeindete Staaten seien, in deren Statuten festschreibe. Dann könnte die Oberste Volksversammlung die Aufnahme neuer Klauseln über das Hoheitsgebiet, den Luftraum und die Hoheitsgewässer in die Verfassung beschließen, so der Bericht.Machthaber Kim Jong-un hatte in seiner Rede vor der Obersten Volksversammlung im Januar 2024 erklärt, dass die südliche Grenze des Landes klar gezogen worden sei. Deshalb könnten keine weiteren Grenzlinien, einschließlich der illegalen Nördlichen Grenzlinie, zugelassen werden.Die Äußerungen sorgten für Spekulationen, nach denen Nordkorea bereits Bestimmungen über das Hoheitsgebiet eingeführt haben könnte. Das Land hatte jedoch nach der Verfassungsänderung im Oktober 2024 keine solchen Neuregelungen bekannt gemacht.In dem Bericht wird auch die Möglichkeit erwähnt, dass Nordkorea künftig mit Verweis auf die Regelung zur Mittellinie im UN-Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) versuchen wird, die NLL außer Kraft zu setzen. Kim hatte beim Stapellauf eines Zerstörers im April letzten Jahres erstmals von einer maritimen Zone mittlerer Linie gesprochen.