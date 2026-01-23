Kospi schließt kaum verändert

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index hat am Dienstag kaum verändert geschlossen.Der Leitindex rückte um 0,07 Prozent auf 5.301,69 Zähler vor.In Südkorea stehe das verlängerte Neujahrsfest nach dem Mondkalender bevor, das an diesem Wochenende beginne. Außerdem warte man auf die Veröffentlichung der US-Daten zu Verbrauch, Beschäftigung und Verbraucherpreisen in dieser Woche, sagte Lee Kyoung-min, Analyst bei Daishin Securities, der Nachrichtenagentur Yonhap.Die Investoren würden daher eine abwartende Haltung einnehmen, wurde der Experte weiter zitiert.