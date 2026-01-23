Olympische Winterspiele: Südkoreas Shorttrack-Mixed-Staffel geht leer aus

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 hat Südkorea im Shorttrack in der Mixed-Staffel keine Medaille gewinnen können.Für die Mannschaft war am Dienstag (Ortszeit) in der Milano Ice Skating Arena in Mailand bereits im Halbfinale über 2.000 Meter Schluss. Platz drei reichte nicht für den Einzug ins Finale. Das Team wurde schließlich Sechster.Dabei war die Mannschaft als Erstplatzierte ins Halbfinale gekommen. Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Hwang Dae-heon und Rim Jong-un wurden jedoch durch einen Sturz zurückgeworfen.Kim war mit Corinne Stoddard aus den USA zusammengestoßen. Stoddard konnte kurz in Führung gehen, rutschte dann aber weg und brachte auch Kim zu Fall.Gold ging an Gastgeber Italien, Silber an Kanada und Bronze an Belgien.