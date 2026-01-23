Zahl der Medizinstudienplätze soll schrittweise steigen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Medizinstudienplätze in Südkorea soll ab 2027 über einen Zeitraum von fünf Jahren im Jahresdurchschnitt um 668 steigen.Das teilte Gesundheitsministerin Jeong Eun-kyeong am Dienstag mit.Ihr zufolge werden an 32 medizinischen Fakultäten landesweit, außer in Seoul, von 2027 bis 2031 im Jahresdurchschnitt 668 Studienplätze zusätzlich angeboten. Insgesamt werde das Plus damit 3.342 betragen.Für das Studienjahr 2027 werden verglichen mit 2024 (3.058) 490 Studienplätze mehr vergeben. Um die Belastungen wegen der medizinischen Ausbildung möglichst gering zu halten, wird die Zahl bis 2031 schrittweise gesteigert.Darüber hinaus sollen öffentliche und regionale medizinische Hochschulen gegründet werden. Den Planungen zufolge sollen sie ab dem Studienjahr 2030 Studierende aufnehmen.Seit 2006 waren in Südkorea jährlich 3.058 Studienplätze im Fach Humanmedizin vergeben worden. Die Vorgängerregierung hatte für das Studienjahr 2025 eine Aufstockung um 2.000 auf 5.058 Studienplätze beschlossen. Dies war bei der Ärzteschaft auf großen Widerstand gestoßen.