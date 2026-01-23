US-Delegation soll für Gespräche über Gipfelvereinbarungen nach Seoul kommen

Photo : YONHAP News

In den nächsten Wochen wird eine US-Delegation nach Südkorea kommen, um über die Umsetzung von Einigungen bei Gipfelgesprächen zu beraten.Die Gipfelvereinbarungen wurden später in einem Gemeinsamen Informationsblatt zusammengefasst.Die USA wollten möglichst noch im Februar eine Delegation schicken. Über den konkreten Termin werde noch gesprochen, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Seoul, Park Il, am Dienstag.Die Abordnung soll sich aus Vertretern der zuständigen Behörden zusammensetzen, damit alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Einigungen diskutiert werden können.Sie wird damit voraussichtlich Beamte des Nationalen Sicherheitsrats und der Ministerien für Auswärtiges, Energie und Krieg umfassen. Damit dürften auch Themen wie Atom-U-Boote sowie die Zusammenarbeit bei Kernenergie und Schiffbau zur Agenda zählen.Anlässlich des jüngsten USA-Besuchs von Außenminister Cho Hyun habe es einen Konsens darüber gegeben, dass die im Gemeinsamen Informationsblatt aufgeführten Vereinbarungen schnell und gewissenhaft umgesetzt werden sollen, sagte der Sprecher. Er rechne daher mit tiefgründigen Konsultationen.