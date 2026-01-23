Geringster Anstieg der Erwerbstätigenzahl seit 13 Monaten

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Januar so schwach gestiegen wie seit 13 Monaten nicht mehr.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Dienstag gab es im Vormonat 27.986.000 Berufstätige ab 15 Jahren. Das sind 108.000 Personen mehr als im Vorjahresmonat.Dies entspricht dem geringsten Anstieg seit Dezember 2024. Damals wurde ein Rückgang von 52.000 Stellen verbucht.In der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren ging die Zahl der Erwerbstätigen um 175.000 zurück. Bei Menschen in ihren Vierzigern wurde ein Rückgang von 3.000 Menschen verzeichnet.Bei Menschen ab 60 Jahren, die bisher entscheidend zum Zuwachs auf dem Arbeitsmarkt beigetragen haben, gab es 141.000 Erwerbstätige mehr. Dies stellt den geringsten Anstieg seit Januar 2021 dar.Nach Branchen gesehen waren das verarbeitende Gewerbe und die Bauindustrie weiterhin von einem Rückgang betroffen. In den beiden Sektoren gab es jeweils 23.000 und 20.000 Stellen weniger.Die Beschäftigungsquote bei Menschen ab 15 Jahren blieb mit 61,0 Prozent auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahreszeitraum.