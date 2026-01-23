Medienkommission kritisiert exklusive Übertragung Olympischer Spiele

Photo : YONHAP News

Die exklusive Übertragung Olympischer Spiele durch eine bestimmte Rundfunkanstalt kann als Akt der Einschränkung der Zuschauerrechte betrachtet werden.Darauf weist der Chef der Medienkommission, Kim Jong-cheol, hin.Es sei sehr bedauerlich, dass die Zuschauerrechte bei den Olympischen Winterspielen, an denen ein großes öffentliches Interesse bestehe, stark eingeschränkt seien, sagte der Vorsitzende der Medien- und Kommunikationskommission (KMCC), am Dienstag vor einem Parlamentsausschuss. Zurzeit werde eine Gesetzesänderung zu Verhandlungen zwischen Sendeanstalten über Übertragungsrechte vorbereitet.Bei Olympischen Spielen in der Vergangenheit hatten die drei terrestrischen Sender KBS, MBC und SBS ein Konsortium namens „Korea Pool“ gebildet und sich die Übertragungsrechte gemeinsam gesichert. Dadurch sollten übermäßige Gebühren für TV-Rechte verhindert und die Zuschauerrechte bestmöglich gewahrt werden.Der Kabelsender JTBC verhandelte jedoch mit dem Internationalen Olympischen Komitee direkt und erwarb die alleinigen Übertragungsrechte für alle Olympischen Spiele ab diesem Jahr bis 2032. Übertragungen der laufenden Winterspiele gibt es daher ausschließlich bei JTBC.