Zahl russischer Besucher in Nordkorea stieg 2025 auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Im vergangenen Jahr sind so viele Russen nach Nordkorea gereist wie nie zuvor.Laut dem auf Nordkorea spezialisierten US-Nachrichtenportal NK News teilte der Grenzdienst des Föderalen Sicherheitsdienstes Russlands mit, dass im letzten Jahr 9.985 russische Staatsangehörige nach Nordkorea gereist seien.Dies entspricht dem höchsten Jahresstand, seit die entsprechenden Daten 2010 verfügbar wurden.Die Zahl der russischen Besucher in Nordkorea ist in den letzten Jahren steil gestiegen, beginnend mit 1.238 im Jahr 2023. Damals waren der Austausch hochrangiger Delegationen zwischen beiden Ländern und direkte Flüge zwischen Moskau und Pjöngjang wieder aufgenommen worden.5.075 Besucher, damit mehr als die Hälfte aller russischen Besucher in Nordkorea im vergangenen Jahr, reisten für touristische Zwecke ins Land. Bei 3.080 Besuchern handelte es sich um Beschäftigte im Transportbereich, darunter Piloten und Besatzungsmitglieder.Moskau veröffentlichte jedoch keine Daten zu den nach Russland gereisten Nordkoreanern. Zuletzt wurde die Zahl der eingereisten Nordkoreaner im Auftaktquartal 2025 bekannt gemacht.Experten sehen die Möglichkeit, dass Russland eine große Zahl an Arbeitern aus Nordkorea aufgenommen hat, damit sie Arbeitskräfte ersetzen, die wegen des Kriegs in der Ukraine fehlen.