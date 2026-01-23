Südkorea bei Korruptionswahrnehmung weltweit auf Platz 31 zurückgefallen

Photo : KBS News

Südkorea ist im jährlichen Ländervergleich der Korruptionsbekämpfung um einen Rang zurückgefallen.Im Korruptionswahrnehmungsindex 2025, den die Nichtregierungsorganisation Transparency International am Dienstag veröffentlichte, belegt Südkorea Platz 31 unter 182 Ländern. Das teilte die Kommission für Korruptionsbekämpfung und Bürgerrechte in Südkorea mit.Die Kommission sieht Entwicklungen in der innenpolitischen Lage Ende 2024, darunter vor allem die kurzzeitige Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember, als Grund für die verschlechterte Bewertung.Auch eine Verschlechterung von Indikatoren zu Unternehmern aufgrund gestiegener wirtschaftlicher Unsicherheit in der ersten Hälfte des Vorjahres könnte nach Einschätzung der Kommission die Bewertung negativ beeinflusst haben.Das am wenigsten korrupte Land ist Dänemark, gefolgt von Finnland und Singapur.