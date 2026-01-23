Urteil gegen Ex-Präsident Yoon darf live übertragen werden

Photo : YONHAP News

Die Verkündung des Urteils gegen den abgesetzten Präsidenten Yoon Suk Yeol wegen des Vorwurfs, Anführer einer Rebellion gewesen zu sein, wird live übertragen.Das Bezirksgericht Seoul Zentral gab am Mittwoch bekannt, dass es dem Antrag von Rundfunkanstalten auf die Übertragung der Urteilsverkündung stattgegeben habe. Das Urteil soll um 15 Uhr am 19. Februar gesprochen werden.Auch sieben ehemalige Führungskräfte von Militär und Polizei, die eine wichtige Rolle bei der Rebellion und Kriegsrechtsverhängung am 3. Dezember 2024 gehabt haben sollen, erwarten an dem Tag ihr Urteil. Zu ihnen zählen der ehemalige Verteidigungsminister Kim Yong-hyun und der frühere nationale Polizeichef Cho Ji-ho.In der abschließenden Verhandlung im Prozess wegen des Vorwurfs der Rebellion am 13. Januar forderte die Sonderstaatsanwaltschaft die Todesstrafe für Yoon.