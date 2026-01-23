Über 90 Prozent der Koreaner stufen politischen Konflikt im Land als ernst ein

Photo : YONHAP News

Neun von zehn Südkoreanern stufen den politischen Konflikt zwischen Konservativen und Progressiven als ernst ein.Das ergab eine Erhebung zur öffentlichen Wahrnehmung der fünf größten sozialen Konflikte. Die Ergebnisse präsentierte der Vorsitzende des präsidialen Komitees für nationalen Zusammenhalt, Lee Seok-yeon, am Mittwoch.Die fünf größten Bruchlinien der Gesellschaft ziehen sich dabei quer durch Politik/ Ideologie, Generationen, Geschlechter und Regionen. Hinzu kommt eine Polarisierung beim Einkommen.Nach Meinung der Öffentlichkeit ist der politische Konflikt am ernsthaftesten: 92,4 Prozent der Befragten betrachten den Konflikt zwischen Konservativen und Progressiven als besonders schwerwiegend.Dahinter folgten der Konflikt zwischen Einkommensschichten mit 77,3 Prozent und der Generationenkonflikt mit 71,8 Prozent.Der Konflikt zwischen Konservativen und Progressiven ist in den Augen der Öffentlichkeit zudem der Konflikt, der am dringlichsten angegangen werden muss. 59,5 Prozent waren dieser Meinung.17,6 Prozent gaben den Konflikt zwischen Einkommensschichten an, 9,2 Prozent den Konflikt zwischen Frauen und Männern, den Gender-Konflikt.Gallup Korea befragte im Auftrag des Komitees im Zeitraum vom 28. November bis 24. Dezember 2025 landesweit 7.000 Menschen ab 18 Jahren am Telefon.