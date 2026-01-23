Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

KDI erhöht Wachstumsprognose für Korea auf 1,9 Prozent

Write: 2026-02-11 14:05:42Update: 2026-02-11 16:12:28

KDI erhöht Wachstumsprognose für Korea auf 1,9 Prozent

Photo : YONHAP News

Das Koreanische Entwicklungsinstitut (KDI) hat seine Wachstumsprognose für die einheimische Wirtschaft für 2026 um 0,1 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent angehoben. 

In ihrem am Mittwoch veröffentlichten aktualisierten Wirtschaftsausblick rechnet die staatliche Denkfabrik damit, dass die Volkswirtschaft in diesem Jahr dank florierender Halbleiterexporte und der Konsumerholung um etwa 1,9 Prozent wachsen wird. Das Wachstum werde damit stärker als im Jahr 2025 (1,0 Prozent) ausfallen. 

Im vergangenen November war das Institut von 1,8 Prozent Wachstum für das Jahr 2026 ausgegangen.   

Das KDI ist nun optimistischer für das Wachstum als die Zentralbank Bank of Korea, die ein Plus von 1,8 Prozent prognostizierte. Die Regierung geht jedoch mit 2,0 Prozent von einem noch stärkeren Wachstum aus.

Die Verbraucherpreise sollen laut dem KDI trotz der gesunkenen globalen Ölpreise um 2,1 Prozent zum Vorjahr steigen, da der Konsum auf Erholungskurs ist. 

Als Belastungsfaktor für die Konjunktur wurde die Zollpolitik der USA genannt.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >