Seoul und Washington sprechen über nichttarifäre Handelshemmnisse im Auto- und Digitalbereich

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben auf hochrangiger Ebene über nichttarifäre Handelshemmnisse im Automobil- und Digitalbereich beraten.Laut dem südkoreanischen Handels- und Industrieministerium traf Handelsminister Yeo Han-koo am Mittwoch in Seoul mit einer vom stellvertretenden US-Handelsbeauftragten Rick Switzer angeführten Delegation zusammen.Wie verlautete, hätten sich beide Seiten ausführlich über den Stand der Umsetzung der Vereinbarungen im nichttarifären Bereich ausgetauscht, die im Gemeinsamen Informationsblatt aufgeführt wurden, das im vergangenen November veröffentlicht wurde. Auch künftige Pläne seien erörtert worden.Laut dem Dokument stimmte Südkorea der Aufhebung der Obergrenze von jährlich 50.000 Einheiten für den Import von Autos aus den USA ohne weitere Modifikationen zu. Voraussetzung ist aber, dass diese den US-Sicherheitsstandards Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) entsprechen.Auch wurde vereinbart, sicherzustellen, dass bei Gesetzen und Maßnahmen zu digitalen Dienstleistungen, einschließlich Netznutzungsgebühren und Regulierungen für Online-Plattformen, amerikanische Unternehmen weder diskriminiert noch mit unnötigen Hindernissen konfrontiert werden.