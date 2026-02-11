Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Kospi kann erneut zulegen

Write: 2026-02-11 16:14:55

Kospi kann erneut zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch erneut zulegen können.

Der Kospi rückte um 1 Prozent auf 5.354,49 Zähler vor.

Der Kospi war schwach in den Tag gestartet, nachdem ernüchternde Daten zum US-Einzelhandel Sorge vor einem wirtschaftlichen Abschwung geschürt hatten. Bemerkungen von Vertretern der US-Notenbank hatten außerdem die Hoffnung auf eine Zinssenkung gedämpft.

Trotz des Fehlens klarer Kurstreiber habe der Kospi an Boden gewinnen können. Dies sei neuem Schwung im Robotik-Sektor und einem Kursanstieg bei Finanzaktien zu verdanken, da Anleger mit höheren Dividenden rechneten, sagte Lee Jae-won von Shinhan Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.

Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >