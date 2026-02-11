Kospi kann erneut zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch erneut zulegen können.Der Kospi rückte um 1 Prozent auf 5.354,49 Zähler vor.Der Kospi war schwach in den Tag gestartet, nachdem ernüchternde Daten zum US-Einzelhandel Sorge vor einem wirtschaftlichen Abschwung geschürt hatten. Bemerkungen von Vertretern der US-Notenbank hatten außerdem die Hoffnung auf eine Zinssenkung gedämpft.Trotz des Fehlens klarer Kurstreiber habe der Kospi an Boden gewinnen können. Dies sei neuem Schwung im Robotik-Sektor und einem Kursanstieg bei Finanzaktien zu verdanken, da Anleger mit höheren Dividenden rechneten, sagte Lee Jae-won von Shinhan Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.